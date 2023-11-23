Алексей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Алексей Алексеевич (1721 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Артюкова Пошехонского уезда. Жена его Татьяна Гавриловна (1720-1795). Дети: Елена (1750-?) Иоанн, дьякон. Источни... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Елена Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иоанн Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Иоанн Алексеевич (1756 — ?) Родился в семье дьякона села Артюкова Пошехонского уезда Алексея Алексеевича. С 1782 года — дьякон в том же селе. Жена его Марина Игнатьевна (1760-?), дочь священника Игнат... Показать все
Смерть
Неизвестно