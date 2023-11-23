Алексей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексей Алексеевич (1721 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Артюкова Пошехонского уезда. Жена его Татьяна Гавриловна (1720-1795). Дети: Елена (1750-?) Иоанн, дьякон. Источни... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Гаврилова

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Елена Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Иоанн Алексеевич (1756 — ?) Родился в семье дьякона села Артюкова Пошехонского уезда Алексея Алексеевича. С 1782 года — дьякон в том же селе. Жена его Марина Игнатьевна (1760-?), дочь священника Игнат... Показать все
Смерть
Неизвестно

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