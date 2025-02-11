Климентий Евдокимов
мужской, родился 1809, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1842, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Марфа Васильевна1815 г.р.
Дети
Аграфена Клементьевна1833 г.р.
Евдоким Клементьевич1834 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Аграфена Клементьевна
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Евдоким Клементьевич
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марфа Клементьевна
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Смерть
1842
Место жительства
1850