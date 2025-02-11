Климентий Евдокимов 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Климентий Евдокимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1809, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1842, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Марфа Васильевна1815 г.р.
Дети
Аграфена Клементьевна1833 г.р.
Евдоким Клементьевич1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Аграфена Клементьевна

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Евдоким Клементьевич

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Томкин Илья Клементьевич

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа Клементьевна

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1842
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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