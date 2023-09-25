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(Семенова) Елена Андреевна
(Семенова) Елена Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семенов Андрей
Мать
Семенова (Сивинских) Нина Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Семенов Андрей
Мать:
Семенова Нина Викторовна
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