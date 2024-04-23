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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Зверев Михаил Иович
Отец ребёнка: Зверев Иов Петрович
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
01.04.1908
Дочь: Зверев (Зверева) Дарья Иовлевна
Отец ребёнка: Зверев Иов Петрович
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
10.11.1910
Дочь: Пономарев (Зверева) Прасковья Иовлевна
Отец ребёнка: Зверев Иов Петрович
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
30.03.1912
Сын: Зверев Макар Иович
Отец ребёнка: Зверев Иов Петрович
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.