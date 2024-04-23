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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Зверев Михаил Иович

Отец ребёнка: Зверев Иов Петрович

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
01.04.1908

Дочь: Зверев (Зверева) Дарья Иовлевна

Отец ребёнка: Зверев Иов Петрович

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
10.11.1910

Дочь: Пономарев (Зверева) Прасковья Иовлевна

Отец ребёнка: Зверев Иов Петрович

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Рождение ребёнка
30.03.1912

Сын: Зверев Макар Иович

Отец ребёнка: Зверев Иов Петрович

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.

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