Можный Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения28.04.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1869
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Клименко Шаренко (Можная) Ирина Максимовна
Мать ребёнка: Можная Евгения Каллиниковна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Можный Евгений Максимович
Мать ребёнка: Можная Евгения Каллиниковна
Рождение ребёнка
11.09.1900
Мать ребёнка: Можная Евгения Каллиниковна
Рождение ребёнка
14.02.1903
Мать ребёнка: Можная Евгения Каллиниковна
Рождение ребёнка
23.09.1905
Мать ребёнка: Можная Евгения Каллиниковна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Можная Евгения Каллиниковна
Смерть
Неизвестно