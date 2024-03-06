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Можный Максим Иванович

Место рождения

Ставидла, Кіровоградська область

Дата рождения

28.04.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1869

Отец: Можный Иван Онисимович

Мать: Можная Параскева Григорьевна

Ставидла, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Клименко Шаренко (Можная) Ирина Максимовна

Мать ребёнка: Можная Евгения Каллиниковна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Можный Евгений Максимович

Мать ребёнка: Можная Евгения Каллиниковна

Рождение ребёнка
11.09.1900

Сын: Можный Федор Максимович

Мать ребёнка: Можная Евгения Каллиниковна

Ставидла, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
14.02.1903

Сын: Можный Симеон Мксимович

Мать ребёнка: Можная Евгения Каллиниковна

Ставидла, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
23.09.1905

Сын: Можный Иван Максимович

Мать ребёнка: Можная Евгения Каллиниковна

Ставидла, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Можный Давид Максимович

Мать ребёнка: Можная Евгения Каллиниковна

Ставидла, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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