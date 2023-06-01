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Савченко Олег Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1955

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1955

Отец: Савченко Виктор Федорович

Мать: Савченко Полина

Рождение ребёнка
15.09.1978 ст.

Дочь: Грищенко - Савченко Юлия Олеговна

Мать ребёнка: Савченко - Денисова Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
17.04.1980

Дочь: Шинкаренко - Савченко Маргарита Олеговна

Мать ребёнка: Савченко - Денисова Людмила Анатольевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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