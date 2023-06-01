Савченко Олег Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1955
Отец: Савченко Виктор Федорович
Мать: Савченко Полина
Рождение ребёнка
15.09.1978 ст.
Дочь: Грищенко - Савченко Юлия Олеговна
Мать ребёнка: Савченко - Денисова Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
17.04.1980
Дочь: Шинкаренко - Савченко Маргарита Олеговна
Мать ребёнка: Савченко - Денисова Людмила Анатольевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область