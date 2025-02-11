Сулаков Николай Дмитриев 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Сулаков Николай Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1875, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 06.12.1876, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Марфа Николаева) Марфа Васильева / Марфа НиколаеваДо 1853 г.р.
Отец
Сулаков Дмитрий ВасильевДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Сулаков Дмитрий Васильев

Мать: (Марфа Николаева) Марфа Васильева / Марфа Николаева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
06.12.1876
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От оспы

Мы используем куки для улучшения работы сайта.