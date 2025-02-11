Сулаков Николай Дмитриев
мужской, родился 1875, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 06.12.1876, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать(Марфа Николаева) Марфа Васильева / Марфа НиколаеваДо 1853 г.р.
ОтецСулаков Дмитрий ВасильевДо 1853 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.12.1876
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область