Подстаницкая Агриппина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Якубова Юлия Евграфовна
Отец ребёнка: Подстаницкий Евграф Николаевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Подстаницкий Николай Евграфович
Отец ребёнка: Подстаницкий Евграф Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно