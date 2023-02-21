Подстаницкая Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подстаницкая Агриппина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Якубова Юлия Евграфовна

Отец ребёнка: Подстаницкий Евграф Николаевич

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Подстаницкий Николай Евграфович

Отец ребёнка: Подстаницкий Евграф Николаевич

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подстаницкий Евграф Николаевич

Смерть
Неизвестно
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