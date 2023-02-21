Ifshin Sidney
Место рожденияNew York, United States
Дата рожденияОколо 1910
Дата смерти?.10.1982
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Ifshin Isidore
Мать: Minnie
New York, United States
Место жительства
1920
Kings, New York, USA
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 0751-1000), Kings, New York, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
848 Lenox Road, A D 18, Kings, New York, USA
Военная служба
29.04.1942
Работа или профессия
Неизвестно
Plumbers, Gas Fitters, and Steam Fitters
Образование
Неизвестно
2 Years of High School
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.10.1982