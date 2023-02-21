Ifshin Sidney — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиIfshin Sidney

Ifshin Sidney

Место рождения

New York, United States

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

?.10.1982

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Ifshin Isidore

Мать: Minnie

New York, United States
Место жительства
1920
Kings, New York, USA
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 0751-1000), Kings, New York, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
848 Lenox Road, A D 18, Kings, New York, USA
Военная служба
29.04.1942
Работа или профессия
Неизвестно
Plumbers, Gas Fitters, and Steam Fitters
Образование
Неизвестно
2 Years of High School
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.10.1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close