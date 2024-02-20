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Удод Василий Иоаннович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

06.07.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка ,м/к 1903г.запись № 90, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1068
Крещение
06.07.1903
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1903г. запись № 90, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068 | Восприемники: Вербовские крестьяне : Климент Иоаннович Иороз и жена Григория Удода-Дарья Иоанновна
Смерть
Неизвестно
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