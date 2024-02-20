Удод Василий Иоаннович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения06.07.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1903
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка ,м/к 1903г.запись № 90, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1068
Крещение
06.07.1903
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1903г. запись № 90, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068 | Восприемники: Вербовские крестьяне : Климент Иоаннович Иороз и жена Григория Удода-Дарья Иоанновна
Смерть
Неизвестно