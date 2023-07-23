Щукина (Бирюкова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1947
Отец: Бирюков Иван Фомич
Рождение ребёнка
24.07.1958
Сын: Бирюков Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Калгин Владимир
Рождение ребёнка
13.03.1967
Дочь: Жабина Марина Ивановна
Отец ребёнка: Щукин Иван Егорович
Рождение ребёнка
13.05.1972
Отец ребёнка: Щукин Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калгин Владимир
Смерть
Неизвестно