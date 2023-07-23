Щукина (Бирюкова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Бирюкова) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1947

Отец: Бирюков Иван Фомич

Мать: Бирюкова Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
24.07.1958

Сын: Бирюков Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Калгин Владимир

Рождение ребёнка
13.03.1967

Дочь: Жабина Марина Ивановна

Отец ребёнка: Щукин Иван Егорович

Рождение ребёнка
13.05.1972

Сын: Щукин Александр Иванович

Отец ребёнка: Щукин Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калгин Владимир

Смерть
Неизвестно
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