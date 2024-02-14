Хамзин Аббяс
Место рожденияАнтяровка Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения1933
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Алляутдинов Хамзя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1961
Рождение ребёнка
17.03.1964
Рождение ребёнка
09.04.1966
Рождение ребёнка
24.06.1973
Смерть
1992