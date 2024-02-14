Хамзин Аббяс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамзин Аббяс

Место рождения

Антяровка Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

1933

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Алляутдинов Хамзя

Мать: Аляутдинова (Халилулла) Марьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахова) Нурсяня

Рождение ребёнка
23.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахова) Нурсяня

Рождение ребёнка
17.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахова) Нурсяня

Рождение ребёнка
09.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахова) Нурсяня

Рождение ребёнка
24.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахова) Нурсяня

Смерть
1992

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