Красовский Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Красовская Катаржина Иосифовна
Мать ребёнка: Красовская (Михаловская) Ружа
Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Смерть
Неизвестно