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Разумов Михаил Александрович

Место рождения

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

15.01.1901

Дата смерти

21.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1901

Отец: Разумов Александр Протасович

Мать: Разумова Евдокия Васильевна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумова (Титова) Анна Александровна

Место жительства
Неизвестно
Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеницина (Разумова) Фаина Михайловна

Мать ребёнка: Разумова (Титова) Анна Александровна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.08.1926

Сын: Разумов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Разумова (Титова) Анна Александровна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разумова (Титова) Анна Александровна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.02.1944

Сын: Разумов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Разумова (Титова) Анна Александровна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
21.02.1992
Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область

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