Разумов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения15.01.1901
Дата смерти21.02.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшеницина (Разумова) Фаина Михайловна
Мать ребёнка: Разумова (Титова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
25.08.1926
Сын: Разумов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Разумова (Титова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
20.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Разумова (Титова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
12.02.1944
Мать ребёнка: Разумова (Титова) Анна Александровна
Смерть
21.02.1992