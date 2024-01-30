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Малышев Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева (Сиротина) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
07.03.1982

Дочь: Малышева Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Малышева (Сиротина) Татьяна Александровна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1985

Дочь: Малышева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Малышева (Сиротина) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
28.07.1990

Дочь: Малышева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Малышева (Сиротина) Татьяна Александровна

Братск, город Братск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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