Малышев Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1982
Дочь: Малышева Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Малышева (Сиротина) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Малышева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Малышева (Сиротина) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
28.07.1990
Дочь: Малышева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Малышева (Сиротина) Татьяна Александровна
Смерть
Неизвестно