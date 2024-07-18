(Набатова) Агапия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1932
Рождение ребёнка
07.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ануфриев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
19.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ануфриев Алексей Петрович