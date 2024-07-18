(Набатова) Агапия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Набатова) Агапия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1932

Муж: Сташкевич Станислав Марьянович

Рождение ребёнка
07.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ануфриев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
19.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ануфриев Алексей Петрович

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