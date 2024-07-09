Найденов Сергей Александрович 20.12.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Найденов Сергей Александрович

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Место рождения

Навашино, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

20.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1961

Отец: Найденов Александр Михайлович

Мать: Найденова (Большакова) Вера Ивановна

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найденова (Шулепова) Лариса Евгеньевна

Рождение ребёнка
19.06.1987

Сын: Найденов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Найденова (Шулепова) Лариса Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Найденова (Шулепова) Лариса Евгеньевна

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