Найденов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения20.12.1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1987
Сын: Найденов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Найденова (Шулепова) Лариса Евгеньевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Найденова (Шулепова) Лариса Евгеньевна