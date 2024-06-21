Таргариен Эйгон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таргариен Визерис
Мать: Хайтауэр Алисента
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таргариен Джехейра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таргариен Джехейра
Мать ребёнка: Таргариен Хелейна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таргариен Джехейрис
Мать ребёнка: Таргариен Хелейна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таргариен Хелейна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана