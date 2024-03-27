Тарзиманов Афтахметдин Мулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарзиманов Афтахметдин Мулла

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.05.1883

Дата смерти

06.09.1978

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

1910 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1883

Отец: Тарзиманов Киямутдин

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарзиманова Масрура 1 Жена Салахутдиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Тарзиманов Афтах Киямович (1883) Дата рождения: 1883 г. Место рождения: Алькеевский р-н, дер. Ямкино Пол: мужчина Национальность: татарин Профессия / место работы: ящечник, артель «Древстружка». Место... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1910

Сын: Тарзиманов Нух

Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар

Рождение ребёнка
05.11.1911

Сын: Тарзиманов Гаммар

Мать ребёнка: Тарзиманова Масрура 1 Жена Салахутдиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1913

Сын: Тарзиманов Габбас

Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар

Рождение ребёнка
22.04.1918

Сын: Тарзиманов Анвар Афтахович

Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар

Рождение ребёнка
04.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.09.1978

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