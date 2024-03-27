Тарзиманов Афтахметдин Мулла
Место рождения
Дата рождения06.05.1883
Дата смерти06.09.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1883
Отец: Тарзиманов Киямутдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Тарзиманов Афтах Киямович (1883) Дата рождения: 1883 г. Место рождения: Алькеевский р-н, дер. Ямкино Пол: мужчина Национальность: татарин Профессия / место работы: ящечник, артель «Древстружка». Место... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1910
Сын: Тарзиманов Нух
Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар
Рождение ребёнка
05.11.1911
Сын: Тарзиманов Гаммар
Мать ребёнка: Тарзиманова Масрура 1 Жена Салахутдиновна
Рождение ребёнка
28.04.1913
Сын: Тарзиманов Габбас
Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар
Рождение ребёнка
22.04.1918
Сын: Тарзиманов Анвар Афтахович
Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар
Рождение ребёнка
04.01.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шараф) Хаджар
Смерть
06.09.1978