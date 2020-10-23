Тимошенко Виталий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1964
Дата смерти23.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1964
Рождение ребёнка
09.01.1981
Сын: Тимошенко Владислав Витальевич
Мать ребёнка: Тимошенко Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.06.?
Сын: Тимошенко Андрей Витальевич
Мать ребёнка: Тимошенко Надежда Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.2020