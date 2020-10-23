Тимошенко Виталий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Виталий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1964

Дата смерти

23.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1964

Отец: Тимошенко Павел Павлович

Мать: Тимошенко Александра Константиновна

Рождение ребёнка
09.01.1981

Сын: Тимошенко Владислав Витальевич

Мать ребёнка: Тимошенко Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.06.?

Сын: Тимошенко Андрей Витальевич

Мать ребёнка: Тимошенко Надежда Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошенко Надежда Дмитриевна

Смерть
23.10.2020
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