Жаак Герхард Готфридович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Жаак Герхард Готфридович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дора Гергардовна

Мать ребёнка: Жаак Мария Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Гергардовнп

Мать ребёнка: Жаак Мария Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анита Гергардовна

Мать ребёнка: Жаак Мария Корнеевна

Рождение ребёнка
18.08.1928

Дочь: Реймер (Жаак) Sofija Гергардовна

Мать ребёнка: Жаак Мария Корнеевна

Смерть
Неизвестно

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