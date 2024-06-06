Жаак Герхард Готфридович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дора Гергардовна
Мать ребёнка: Жаак Мария Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Гергардовнп
Мать ребёнка: Жаак Мария Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анита Гергардовна
Мать ребёнка: Жаак Мария Корнеевна
Рождение ребёнка
18.08.1928
Дочь: Реймер (Жаак) Sofija Гергардовна
Мать ребёнка: Жаак Мария Корнеевна
Смерть
Неизвестно