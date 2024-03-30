Кормишенков Пётр Симеонов
Место рожденияСамарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Дата рождения08.06.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.06.1894
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение
08.06.1894 ст.
Отец: Кормишенков Симеон Афанасьев
Мать: Параскева Ефремова
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Смерть
Неизвестно