Кормишенков Пётр Симеонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормишенков Пётр Симеонов

Место рождения

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали

Дата рождения

08.06.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.06.1894
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение
08.06.1894 ст.

Отец: Кормишенков Симеон Афанасьев

Мать: Параскева Ефремова

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Никах
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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