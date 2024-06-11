Доржиев Гарма-Цырен
Место рожденияс. Эрхирик Бурятия
Дата рождения1948
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Нимаева (Бадмаева) Аюна
Мать ребёнка: Бадмаева (Бадмаева) Дагзама (Зоя)
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
09.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бадмаева (Бадмаева) Дагзама (Зоя)
Смерть
1994