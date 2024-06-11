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Доржиев Гарма-Цырен

Место рождения

с. Эрхирик Бурятия

Дата рождения

1948

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1948 г.р.

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадмаева (Бадмаева) Дагзама (Зоя)

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Нимаева (Бадмаева) Аюна

Мать ребёнка: Бадмаева (Бадмаева) Дагзама (Зоя)

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
09.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадмаева (Бадмаева) Дагзама (Зоя)

Смерть
1994

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