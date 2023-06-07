Жуков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Павел

Жуков Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Жена

1909 г.р.

Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Андрей

Мать: Жуков ?

Рождение ребёнка
16.06.1923

Дочь: Константин Любовь

Мать ребёнка: Жуков Софья

Рождение ребёнка
1925

Сын: Жуков Николай

Мать ребёнка: Жуков Софья

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Лыков Валентина

Мать ребёнка: Жуков Софья

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жуков Софья

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жуков Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жуков Софья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close