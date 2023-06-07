Жуков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Андрей
Мать: Жуков ?
Рождение ребёнка
16.06.1923
Дочь: Константин Любовь
Мать ребёнка: Жуков Софья
Рождение ребёнка
1925
Сын: Жуков Николай
Мать ребёнка: Жуков Софья
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Лыков Валентина
Мать ребёнка: Жуков Софья
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жуков Софья
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жуков Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жуков Софья
Смерть
Неизвестно