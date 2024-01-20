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Ольхин Михаил Стефанович
Ольхин Михаил Стефанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Дата смерти
?.11.1941
Пол
Мужской
Отец
Ольхин Стефан Антонович
1886 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Ольхин Стефан Антонович
Мать: не указана
Смерть
?.11.1941
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