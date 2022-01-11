Захарин Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарин Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захарин Виктор Павлович

Мать: Захарина (Шардина) Вера Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Артём Андреевич

Мать ребёнка: Захарина (Ермолаева) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарина Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Захарина (Ермолаева) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Владислав Андреевич

Мать ребёнка: Захарина (Ермолаева) Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарина (Ермолаева) Татьяна Алексеевна

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