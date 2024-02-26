Горелов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1960
Дочь: Козуляева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Безрукова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
15.02.1963
Дочь: Рытова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Безрукова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
29.01.1967
Дочь: Питерова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Безрукова Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно