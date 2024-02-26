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Горелов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горелов Василий Васильевич

Мать: Горелова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
03.07.1960

Дочь: Козуляева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Безрукова Валентина Николаевна

Малые Гривы, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.02.1963

Дочь: Рытова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Безрукова Валентина Николаевна

Малые Гривы, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.01.1967

Дочь: Питерова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Безрукова Валентина Николаевна

Малые Гривы, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безрукова Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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