Субольков Салават Фидаилевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.2017
Дочь: Суболькова Софья Салаватовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.2022
Сын: Субольков Артур Салаватович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности