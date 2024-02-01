Субольков Салават Фидаилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субольков Салават Фидаилевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.2017

Дочь: Суболькова Софья Салаватовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.2022

Сын: Субольков Артур Салаватович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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