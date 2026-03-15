Назарова Дарья Николаевна 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Назарова Дарья Николаевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1851, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

умерла Неизвестно

Супруги
Назаров Алексей Николаевич1851 г.р.
Дети
Назаров Михаил Алексеевич05.07.1870 г.р.
Назаров Хрисанф Алексеевич10.03.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Бракосочетание
10.02.1869

Муж: Назаров Алексей Николаевич

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
05.07.1870

Сын: Назаров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Назаров Алексей Николаевич

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
10.03.1873

Сын: Назаров Хрисанф Алексеевич

Отец ребёнка: Назаров Алексей Николаевич

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
Неизвестно

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