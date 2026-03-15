Назарова Дарья Николаевна
женский, родилась 1851, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
умерла Неизвестно
Супруги
Назаров Алексей Николаевич1851 г.р.
Дети
Назаров Михаил Алексеевич05.07.1870 г.р.
Назаров Хрисанф Алексеевич10.03.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1869
Рождение ребёнка
05.07.1870
Сын: Назаров Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Назаров Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1873
Сын: Назаров Хрисанф Алексеевич
Отец ребёнка: Назаров Алексей Николаевич
Смерть
Неизвестно