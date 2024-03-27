Мурзагулова (Хусаинова) Роза Сафиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзагулова (Хусаинова) Роза Сафиулловна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1925

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Хусаинов Сафиулла Файзуллович

Мать: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1949

Сын: Мурзагулов Махмут Ахметович

Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
22.06.1952

Дочь: Сафарова Разия Ахметовна

Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1954

Сын: Мурзагулов Рафкат Ахметович

Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Таймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
17.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Таймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
27.02.1959

Сын: Мурзагулов Амир Ахметович

Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Таймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
27.05.1962

Сын: Мурзагулов Урал Ахметович

Отец ребёнка: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Таймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Смерть
2003
с.Таймасово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинского района РБ РФ
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