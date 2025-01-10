Соловьёв Александр
мужской, родился 1944
умер 21.10.1987
ОтецСоловьёв ВладимирНеизвестно г.р.
МатьСоловьёва (Соколова) Фаина23.05.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: Соловьёв Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.10.1987