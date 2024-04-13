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Зульбухаров Роман Хабибуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1952

Отец: Зульбухаров Хабибула Якубович

Мать: Зульбухарова (Сафина) Фатыма Камаловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зульбухарова (Косова) Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1976

Сын: Зульбухаров Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Зульбухарова (Косова) Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.07.1979

Дочь: Ланкина (Зульбухарова) Анастасия Романовна

Мать ребёнка: Зульбухарова (Косова) Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.09.1986

Сын: Зульбухаров Фёдор Романович

Мать ребёнка: Зульбухарова (Косова) Нина Фёдоровна

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