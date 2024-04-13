Зульбухаров Роман Хабибуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1976
Сын: Зульбухаров Дмитрий Романович
Мать ребёнка: Зульбухарова (Косова) Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.07.1979
Дочь: Ланкина (Зульбухарова) Анастасия Романовна
Мать ребёнка: Зульбухарова (Косова) Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.09.1986
Сын: Зульбухаров Фёдор Романович
Мать ребёнка: Зульбухарова (Косова) Нина Фёдоровна