Глущенко Штефан Александра Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глущенко Штефан Александра Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Штефан Ананий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1932

Сын: Глущенко Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Глущенко Петр Лукич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Глущенко Виктор Петрович

Отец ребёнка: Глущенко Петр Лукич

Рождение ребёнка
05.05.1945

Дочь: Шамайко Глущенко Раиса Петровна

Отец ребёнка: Глущенко Петр Лукич

Рождение ребёнка
03.05.1951

Дочь: Лаврушкина Глущенко Людмила Петровна

Отец ребёнка: Глущенко Петр Лукич

Смерть
Неизвестно

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