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(Путинцева) Людмила
(Путинцева) Людмила
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван
1923 г.р.
Мать
(Князева) Татьяна
Дети
Ольга
1977 г.р.
Владимир
Елена
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Иван
Мать:
Татьяна
Рождение ребёнка
08.03.1977
Дочь:
Ольга
Отец ребёнка:
Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Елена
Отец ребёнка:
Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Владимир
Отец ребёнка:
Владимир
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