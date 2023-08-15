Колегова (Смирнова) Нелли Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1950
Дата смерти15.08.2023
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шобанов Вениамин Николаевич
Рождение ребёнка
04.12.1981
Дочь: Потеряева (Колегова) Марина Николаевна
Отец ребёнка: Колегов Николай Алексеевич
Смерть
15.08.2023