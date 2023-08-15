Колегова (Смирнова) Нелли Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колегова (Смирнова) Нелли Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1950

Дата смерти

15.08.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Не указан

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1950

Отец: Соловьев Евгений Савич

Мать: Лобанова Маргарита Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шобанов Вениамин Николаевич

Рождение ребёнка
04.12.1981

Дочь: Потеряева (Колегова) Марина Николаевна

Отец ребёнка: Колегов Николай Алексеевич

Смерть
15.08.2023

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