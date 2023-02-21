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Usmonov Raxmonberdi

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1902

Дата смерти

17.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1938

Дочь: Karimova Inobatxon

Мать ребёнка: Usmonova Iboxon

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахмонов Холмуроджон

Мать ребёнка: Usmonova Iboxon

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахмонов Махмуджон

Мать ребёнка: Usmonova Iboxon

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахмонов Мухторжон

Мать ребёнка: Usmonova Iboxon

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усмонов Мамиржон

Мать ребёнка: Usmonova Iboxon

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахмонов Рахимжон

Мать ребёнка: Usmonova Iboxon

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахмонов Косимжон

Мать ребёнка: Usmonova Iboxon

Смерть
17.05.1970
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