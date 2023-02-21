Usmonov Raxmonberdi
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1902
Дата смерти17.05.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1938
Дочь: Karimova Inobatxon
Мать ребёнка: Usmonova Iboxon
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахмонов Холмуроджон
Мать ребёнка: Usmonova Iboxon
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахмонов Махмуджон
Мать ребёнка: Usmonova Iboxon
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахмонов Мухторжон
Мать ребёнка: Usmonova Iboxon
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усмонов Мамиржон
Мать ребёнка: Usmonova Iboxon
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахмонов Рахимжон
Мать ребёнка: Usmonova Iboxon
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахмонов Косимжон
Мать ребёнка: Usmonova Iboxon
Смерть
17.05.1970