Григорий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
27.07.1838
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Курово, Куньинский муниципальный район, Псковская область
МК от 1838г.( нет больше рожденных Анн у Григория в этот год, поэтому, думается, что это наша) по браку с Макарием не проверить, т.к. нет МК с 1855 по 1859. Брак у них был скорее всего в 1856-57гг. 18... Показать все
Смерть
Неизвестно