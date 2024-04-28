Григорий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кузьмина

Рождение ребёнка
27.07.1838

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Курово, Куньинский муниципальный район, Псковская область
МК от 1838г.( нет больше рожденных Анн у Григория в этот год, поэтому, думается, что это наша) по браку с Макарием не проверить, т.к. нет МК с 1855 по 1859. Брак у них был скорее всего в 1856-57гг. 18... Показать все
Смерть
Неизвестно

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