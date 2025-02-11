Hopfe (Provo (Provost)) Ida
женский, родилась 1887, Minnesota, USA
умерла 13.03.1962, Hardisty, Alberta, Canada
Супруги
Hopfe George Eugene J B21.10.1883 г.р.
Дети
Hopfe Gordon?.04.1907 г.р.
Hopfe Joseph14.06.1908 г.р.Показать еще 7
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Minnesota, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B
Рождение ребёнка
?.04.1907
Сын: Hopfe Gordon
Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B
Рождение ребёнка
14.06.1908
Сын: Hopfe Joseph
Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B
Рождение ребёнка
20.06.1910
Сын: Hopfe Clarence
Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B
Рождение ребёнка
10.09.1911
Дочь: Lund (Hopfe) Edna
Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B
Рождение ребёнка
13.08.1915
Сын: Hopfe Francis
Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B
Рождение ребёнка
1917
Сын: Hopfe Archie
Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B
Рождение ребёнка
13.03.1918
Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B
Рождение ребёнка
30.03.1919
Дочь: Broughton (Hopfe) Florence
Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B
Рождение ребёнка
1928
Сын: Hopfe Allan Jacob
Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B
Hughenden, Alberta, Canada
Смерть
13.03.1962
Hardisty, Alberta, Canada