Hopfe (Provo (Provost)) Ida 1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Hopfe (Provo (Provost)) Ida

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1887, Minnesota, USA

умерла 13.03.1962, Hardisty, Alberta, Canada

Супруги
Hopfe George Eugene J B21.10.1883 г.р.
Дети
Hopfe Gordon?.04.1907 г.р.
Hopfe Joseph14.06.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Minnesota, USA

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hopfe George Eugene J B

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B

Рождение ребёнка
?.04.1907

Сын: Hopfe Gordon

Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B

Рождение ребёнка
14.06.1908

Сын: Hopfe Joseph

Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B

Рождение ребёнка
20.06.1910

Сын: Hopfe Clarence

Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B

Рождение ребёнка
10.09.1911

Дочь: Lund (Hopfe) Edna

Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B

Рождение ребёнка
13.08.1915

Сын: Hopfe Francis

Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B

Рождение ребёнка
1917

Сын: Hopfe Archie

Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B

Рождение ребёнка
13.03.1918

Сын: Hopfe Stanley Wallace

Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B

Рождение ребёнка
30.03.1919

Дочь: Broughton (Hopfe) Florence

Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B

Рождение ребёнка
1928

Сын: Hopfe Allan Jacob

Отец ребёнка: Hopfe George Eugene J B

Hughenden, Alberta, Canada

Смерть
13.03.1962
Hardisty, Alberta, Canada

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