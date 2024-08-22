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Буденков Иван Михайлович

Место рождения

Елизарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1887

Отец: Буденков Михаил Петрович

Мать: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна

Елизарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буденкова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Буденкова Прасковья (Параскева) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буденков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Буденкова Прасковья (Параскева) Ивановна

Бракосочетание
09.07.1906

Жена: Буденкова Прасковья (Параскева) Ивановна

Елизарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.11.1907 ст.

Дочь: Базыкина (Буденкова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Буденкова Прасковья (Параскева) Ивановна

Елизарово-2, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1910

Сын: Буденков Иван Иванович

Мать ребёнка: Буденкова Прасковья (Параскева) Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1913

Дочь: Буденкова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Буденкова Прасковья (Параскева) Ивановна

Елизарово-2, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1915

Сын: Буденков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Буденкова Прасковья (Параскева) Ивановна

Елизарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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