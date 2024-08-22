Буденков Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буденкова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Буденкова Прасковья (Параскева) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буденков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Буденкова Прасковья (Параскева) Ивановна
Бракосочетание
09.07.1906
Рождение ребёнка
27.11.1907 ст.
Дочь: Базыкина (Буденкова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Буденкова Прасковья (Параскева) Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.1910
Мать ребёнка: Буденкова Прасковья (Параскева) Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1913
Дочь: Буденкова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Буденкова Прасковья (Параскева) Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1915
Мать ребёнка: Буденкова Прасковья (Параскева) Ивановна
Смерть
Неизвестно