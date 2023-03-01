Канокова Чабхан Айтековна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канокова Чабхан Айтековна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

22.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1934

Сын: Казанчев Мухамед Хажбекирович

Отец ребёнка: Казанчев Хажбекир Тутович

Рождение ребёнка
04.04.1938

Сын: Казанчев Хажпаго Хажбекирович

Отец ребёнка: Казанчев Хажбекир Тутович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Хашукоева Куакуа Хажбекировна

Отец ребёнка: Казанчев Хажбекир Тутович

Смерть
22.11.1989
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