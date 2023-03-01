Канокова Чабхан Айтековна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти22.11.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1934
Сын: Казанчев Мухамед Хажбекирович
Отец ребёнка: Казанчев Хажбекир Тутович
Рождение ребёнка
04.04.1938
Сын: Казанчев Хажпаго Хажбекирович
Отец ребёнка: Казанчев Хажбекир Тутович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Хашукоева Куакуа Хажбекировна
Отец ребёнка: Казанчев Хажбекир Тутович
Смерть
22.11.1989