Бянян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулганиев Ибрай
Отец ребёнка: Галлямов Абдулгани
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулганиев Оман
Отец ребёнка: Галлямов Абдулгани
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абдулганиева) Марьям
Отец ребёнка: Галлямов Абдулгани
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулганиев Абдул (Абдлухадер)
Отец ребёнка: Галлямов Абдулгани
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят
Отец ребёнка: Галлямов Абдулгани
Смерть
Неизвестно