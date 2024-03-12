Вагатова (Лозямова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лозямов Иван
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вагатов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вагатов Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вагатов Семён
Смерть
Неизвестно