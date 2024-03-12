Вагатова (Лозямова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагатова (Лозямова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лозямов Иван

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагатов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагатов Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагатов Семён

Смерть
Неизвестно
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