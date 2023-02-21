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Финогин Александр Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: Финогин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Финогин Николай Александров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Добрякова Ксения Александрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Финогин Михаил Александров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Лукерья Александрова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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