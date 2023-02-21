Финогин Александр Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Отец: Финогин Григорий
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Финогин Николай Александров
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Добрякова Ксения Александрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Финогин Михаил Александров
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Лукерья Александрова
Смерть
Неизвестно