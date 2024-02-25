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Терёхина Марина Анатольевна
Терёхина Марина Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.01.1958
Пол
Женский
Отец
Стёпочкин Анатолий Евдокимович
1923 г.р.
Мать
Стёпочкина Валентина Николаевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1958
Отец:
Стёпочкин Анатолий Евдокимович
Мать:
Стёпочкина Валентина Николаевна
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