Михайлов Кузьма Председатель С/С Фёдорович
Место рожденияд. Зеленовка, Ульяновской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Фёдор
Мать: Михайлова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов ?
Мать ребёнка: Михайлова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михайлова) ?
Мать ребёнка: Михайлова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов ?
Мать ребёнка: Михайлова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлова ?
Смерть
Неизвестно