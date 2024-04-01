Михайлов Кузьма Председатель С/С Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Кузьма Председатель С/С Фёдорович

Место рождения

д. Зеленовка, Ульяновской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Фёдор

Мать: Михайлова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов ?

Мать ребёнка: Михайлова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михайлова) ?

Мать ребёнка: Михайлова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов ?

Мать ребёнка: Михайлова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова ?

Смерть
Неизвестно

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