Лунева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

До 1828

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Наталья Ермилова

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Ермил Анисимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Лунев Демид Ермилов

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Ермил Анисимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Агриппина Ермилова

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Ермил Анисимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Феодосия Ермилова

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Ермил Анисимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
После 1825

Муж: Лунев/дыдаев Ермил Анисимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Смерть
До 1828
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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