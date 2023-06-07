Лунева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиДо 1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Наталья Ермилова
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Ермил Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Лунев Демид Ермилов
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Ермил Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Агриппина Ермилова
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Ермил Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Феодосия Ермилова
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Ермил Анисимов
Бракосочетание
После 1825
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Смерть
До 1828
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино