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(Лушникова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1917

Отец: Лушников Василий Николаевич

Мать: Лушникова Ефросинья Михайловна

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