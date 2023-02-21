Балина (Киселева) Илария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Балин Николай Асигкритович
Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ямановская Елизавета Асигкритовна
Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Балин Валентин Асигкритович
Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Балин Леонид Асигкритович
Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Тюляева Екатерина Асигкритовна
Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич
Рождение ребёнка
16.09.1875
Дочь: Грюнталь Зинаида Асигкритовна
Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Балин Василий Асигкритович
Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Асигкритовна
Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балин Владимир Асигкритович
Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балин Алексей Асигкритович
Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно