Балина (Киселева) Илария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балина (Киселева) Илария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Балин Николай Асигкритович

Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ямановская Елизавета Асигкритовна

Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Балин Валентин Асигкритович

Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Балин Леонид Асигкритович

Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Тюляева Екатерина Асигкритовна

Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич

Рождение ребёнка
16.09.1875

Дочь: Грюнталь Зинаида Асигкритовна

Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Балин Василий Асигкритович

Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Асигкритовна

Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балин Владимир Асигкритович

Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балин Алексей Асигкритович

Отец ребёнка: Балин Асигкрит Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балин Асигкрит Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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