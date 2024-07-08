Беляева (Горюнова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Горюнова) Татьяна Павловна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

07.11.1950

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1950

Отец: Горюнов (Горюнов) Павел Васильевич

Мать: Горюнова (Кинелева) Евгения Дмитриевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Cавранчук Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Работа или профессия
Неизвестно

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