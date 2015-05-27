Кукушкин Борис Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкин Борис Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1937

Дата смерти

27.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1959

Дочь: Пылаева Светлана Борисовна

Мать ребёнка: Кукушкина Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
22.09.1966

Дочь: Матвеева Инесса Борисовна

Мать ребёнка: Кукушкина Надежда Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина Надежда Сергеевна

Смерть
27.05.2015
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