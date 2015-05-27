Кукушкин Борис Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1937
Дата смерти27.05.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1959
Дочь: Пылаева Светлана Борисовна
Мать ребёнка: Кукушкина Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
22.09.1966
Дочь: Матвеева Инесса Борисовна
Мать ребёнка: Кукушкина Надежда Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.2015